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عربي-دولي

زيلينسكي "دفن وجهه بين كفيّه" مؤخرًا.. ما علاقة بايدن وترامب؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 00:47
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عاش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "عدة أيام سيئة" بسبب مناظرة الرئيس الأميركي جو بايدن مع دونالد ترامب ونتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، وفق ما نشرته مجلة Spectator.

وجاء في المقالة: "لقد كانت عدة أيام سيئة فعلا بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي، الذي اضطر على الأغلب لدفن وجهه بين كفيه عندما شاهد أداء جو بايدن المتعثر في المناظرة المتلفزة مع دونالد ترامب الأسبوع الماضي".
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وأشارت المجلة البريطانية، إلى أن رأي ترامب حول الصراع الأوكراني "معروف" بشكل جيد: يريد ترامب إنهاء هذا النزاع.

وتابعت المقالة: "ثم ظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، ولا تزال هناك جولة ثانية أمامنا، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، أنه لن يقوم اتباع إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة في فرنسا".

وترى المجلة أن مشروع ماكرون السياسي مات الآن، وستلاقي نفس المصير حتما رئاسته لاحقا. وقالت: "وبدلا من ذلك، سيهيمن على البرلمان المقبل نواب من الائتلاف اليساري بزعامة جان لوك ميلينشون والتحالف اليميني بزعامة مارين لوبان. وليس بينهما أي شيء مشترك تقريبا، باستثناء شيء واحد: كلهم مثل ترامب، يريدون إنهاء الحرب في أوكرانيا".

ويشار إلى أن مناظرة بايدن مع ترامب الأسبوع الماضي، صدمت الجمهور الديمقراطي لأنها كشفت مدى تدهور صحة بايدن، وأثارت موجة من الدعوات المطالبة باستبداله بشكل عاجل كمرشح الحزب.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، حصل حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان، إلى جانب حلفائه من الحزب الجمهوري، على 33.15% من الأصوات. وحصل ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على 27.99%، بينما جاء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بنسبة 20.04%. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 7 تموز. (روسيا اليوم)
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