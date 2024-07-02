تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير ليل الاثنين من أن قوة الإعصار "بيريل" اشتدت مع تقدمه في منطقة البحر الكاريبي ليصبح إعصارا "كارثيا محتملا" من الفئة الخامسة.

وقال المركز في نشرة إن "بيريل أصبح الآن إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة".





وأوضح أن "حدوث تقلبات في القوة أمر محتمل... لكن من المتوقع أن يظل بيريل قريبا من قوة إعصار ضخم أثناء تقدّمه في منطقة كاريبي باتجاه جامايكا.



ووفقا للخبراء فإن الإعصار بيريل يهدد منطقة جنوب شرق الكاريبي برياح قوية تزيد سرعتها على 180 كلم بالساعة.





وتوقع المركز أن تتحرك عين العاصفة باتجاه جزر ويندوارد التي تضم جزر مارتينيك وسانت لوسيا وغرينادا.





ويرى الخبراء أن تشكل عاصفة بهذه القوة في مثل هذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي الممتد من مطلع حزيران حتى نهاية تشرين الثاني، ظاهرة نادرة جدا. (روسيا اليوم)



