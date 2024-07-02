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عربي-دولي

"إسكندر الروسي" يدمر 5 طائرات "سو 27" أوكرانية.. وفيديو يوثق العملية

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:55
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أوضحت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في مطار ميرغورود الواقع في مقاطعة بولتافا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات الأوكرانية المقاتلة في مطار ميرغورود.
 
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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي، تم تدمير 5 مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-27"، كما تضررت طائرتان مقاتلتان، كانتا تخضعان للإصلاحات.

وتستهدف روسيا المطارات الأوكرانية مع تأهب كييف لتسلم مقاتلات أميركية من طراز إف-16 التي تتعهد موسكو بتدميرها. (سكاي نيوز)

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