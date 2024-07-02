وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد أكثر من 9 آلاف طالب ومعلم منذ 7 تشرين الأول

أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، بأن 8672 طالبا استشهدوا و14583 أصيبوا بجروح في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول.





وأوضحت التربية في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما قتل في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.

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وأشارت الوزارة إلى أن 497 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة. (روسيا اليوم)