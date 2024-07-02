إنفجار داخل مبنى في روسيا... سقوط قتيل وجرحى وهذا ما كشفته التحقيقات

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قتل شخص بانفجار في أنابيب الغاز المنزلي في مبنى سكني في مدينة ستيرليتاماك الروسية.وذكرت بلدية المدينة عبر قناتها على "تيليغرام": "وقع انفجار في المنزل رقم 150 في شارع أرتيوم بالطابق الثاني في أنابيب الغاز المنزلي. وأصيب سبعة أشخاص في الحادث، اثنان منهم من الأطفال، ومات شخص واحد".ووفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار أثناء أعمال إصلاح أنابيب الغاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. (روسيا اليوم)