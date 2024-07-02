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عربي-دولي

إنفجار داخل مبنى في روسيا... سقوط قتيل وجرحى وهذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:17
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قتل شخص بانفجار في أنابيب الغاز المنزلي في مبنى سكني في مدينة ستيرليتاماك الروسية.

وذكرت بلدية المدينة عبر قناتها على "تيليغرام": "وقع انفجار في المنزل رقم 150 في شارع أرتيوم بالطابق الثاني في أنابيب الغاز المنزلي. وأصيب سبعة أشخاص في الحادث، اثنان منهم من الأطفال، ومات شخص واحد".
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ووفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار أثناء أعمال إصلاح أنابيب الغاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. (روسيا اليوم)
 
 
 
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