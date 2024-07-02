مقتل ضابط إسرائيلي وجندي آخر... هذه هويتهما (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.



وأوضح أن الضابط القتيل هو الرائد احتياط إيال أفينون، وأن الجندي هو الرقيب أول نداف إلشانان نولر.



ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صور القتيلين، وقالت إنهما لقيا حتفيهما في معارك وسط غزة. (الجزيرة)

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