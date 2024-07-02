برج جديد يحمل إسم "ترامب" في السعودية.. ما قصته؟

أعلن مطوّر عقاري سعودي عن اتفاق شراكة مع مجموعة ترامب لبناء برج شاهق في مدينة جدة الساحلية، في أحدث مشروع تتولاه شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منطقة الخليج.





Advertisement

وقالت "دار غلوبال"، الذراع الدولي لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري في بيان، إن "مشروع برج ترامب في جدّة، يهدف إلى استقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة وتسليط الضوء على السوق السعودية للرفاهية".

ونقل بيان "دار غلوبال" عن نجل ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب إريك ترامب قوله: "يُسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة معايير الرفاهية العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترامب بالتعاون مع دار غلوبال". (سكاي نيوز)