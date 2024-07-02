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عربي-دولي
يتحرّش بالفتيات.. "يوتيوبر" شهير يحاكم ويغرّم بهذا المبلغ
Lebanon 24
02-07-2024
|
13:13
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أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قراراً بإلزام الـ"يوتيوبر" أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
وفي السياق، قال المحامي أشرف فرحات إنه جار تحريك دعوى تعويض 1 مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.
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وأشار فرحات الى أنه سيتم تقديم الدعوى بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 200 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.
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