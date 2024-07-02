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تغيير يطال تشكيلة الحكومة المصرية.. فمن هم الوزراء الجدد؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 14:37
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تستعد الحكومة المصرية الجديدة لأداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث شهدت تغييرات كبيرة وواسعة.
 
وأفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام مصرية بأن التشكيل الوزاري الجديد في مصر سيشمل تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين، في ظل توقعات بأداء الحكومة الجديدة اليمين غدا الأربعاء.
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واشارت الوكالة إلى أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

وحسب الإعلام المصري، أتت التشكيلة الوزارية كالتالي:
 
شريف فاروق - وزير التموين
 
أحمد كجوك - وزير المالية
 
أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

المستشار محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي

المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان

هشام الحنفي - وزير الطيران

محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عدنان الفنجري – وزير العدل

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