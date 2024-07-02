تغيير يطال تشكيلة الحكومة المصرية.. فمن هم الوزراء الجدد؟

تستعد الحكومة المصرية الجديدة لأداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث شهدت تغييرات كبيرة وواسعة.

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وأفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وسائل إعلام مصرية بأن التشكيل الوزاري الجديد في مصر سيشمل تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين، في ظل توقعات بأداء الحكومة الجديدة اليمين غدا الأربعاء.واشارت الوكالة إلى أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي سيتولى منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.