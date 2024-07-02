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عربي-دولي

حالتها "خطرة".. تعرض مستشارة بشار الأسد لحادث سير بدمشق

Lebanon 24
02-07-2024 | 14:53
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بتعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير في العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد لـ"سكاي نيوز عربية" إنه تم نقل لونا الشبل إلى المستشفى الشامي في دمشق. ووصف حالتها بـ"الخطيرة".
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وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بيان رسمي لتأكيد الحادث أو الكشف عن الحالة الصحية لمستشارة الرئيس السوري. (سكاي نيوز)
 
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