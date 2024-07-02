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قيس سعيّد يحدّد موعد الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
02-07-2024 | 18:09
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قالت الرئاسة التونسية في بيان، فجر الأربعاء، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد حدد السادس من تشرين الاول 2024 موعداً للانتخابات الرئاسية".
وأعلن سعيّد الذي يحكم البلاد منذ فوزه في انتخابات 2019، بشهر نيسان الماضي، أنه "سيترشح لفترة رئاسية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك".
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وانتقد سعيّد وقتها، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن.
واتّهم أطرافاً لم يسمّها بالارتماء في أحضان الخارج، منوهاً إلى أن "هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس".
وأضاف: "ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية".
وأكد أنه "ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء".
وتابع أنه "لا يمكن الترشح من قلب مجموعات ترتمي في أحضان الخارج"، مشدداً على أن "المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخبا من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى".
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