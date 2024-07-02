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عربي-دولي

أداء بايدن في مناظرته أمام ترامب أثار تساؤلات.. الرئيس يوضح السبب

Lebanon 24
02-07-2024 | 19:13
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عزا الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".
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وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديموقراطيين قرب واشنطن إنّه "لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة قبل وقت قصير من المناظرة"، مضيفاً: "لم أستمع للموظف. وبعدها كدت أغفو على المسرح".
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