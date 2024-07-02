Advertisement

عربي-دولي

"الوضع قاتم".. إعصار مدمر يضرب الكاريبي ويتسبب بأضرار ووفيات وفيديو يوثق!

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1218551-638555865897434273.jpg
Doc-P-1218551-638555865897434273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتجه الإعصار بيريل نحو جامايكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء، بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.

وقال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين إن "الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارا هائلا"، مشيرا الى أن "جزيرة يونيون إحدى جزر أرخبيل غرينادين دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل لأضرار بالغة أو للتدمير".
 
 
Advertisement


بدوره أكد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة، وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة. وقال: "الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة"، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.

وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتمترا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة. (سكاي نيوز)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2024-07-03
00:30 | 2024-07-03
00:24 | 2024-07-03
23:59 | 2024-07-02
23:40 | 2024-07-02
23:31 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24