"الوضع قاتم".. إعصار مدمر يضرب الكاريبي ويتسبب بأضرار ووفيات وفيديو يوثق!

اتجه الإعصار بيريل نحو جامايكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء، بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.



وقال رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين إن "الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارا هائلا"، مشيرا الى أن "جزيرة يونيون إحدى جزر أرخبيل غرينادين دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل لأضرار بالغة أو للتدمير".

اشتدت قوته ليصبح من الفئة الخامسة... الإعصار بيريل يضرب العديد من الجزر جنوب شرقي الكاريبي، ترافقه أمطار غزيرة ورياح مدمرة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/wp9wcoNVBq — Independent عربية (@IndyArabia) July 2, 2024 Advertisement



بدوره أكد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة، وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة. وقال: "الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة"، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.



وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتمترا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.



ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة. (سكاي نيوز) بدوره أكد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا في إفادة مصورة، وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة. وقال: "الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة"، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأنه من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جامايكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتمترا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة. (سكاي نيوز)