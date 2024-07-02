"الوضع قاتم".. إعصار مدمر يضرب الكاريبي ويتسبب بأضرار ووفيات وفيديو يوثق!

اشتدت قوته ليصبح من الفئة الخامسة... الإعصار بيريل يضرب العديد من الجزر جنوب شرقي الكاريبي، ترافقه أمطار غزيرة ورياح مدمرة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/wp9wcoNVBq
— Independent عربية (@IndyArabia) July 2, 2024
اشتدت قوته ليصبح من الفئة الخامسة... الإعصار بيريل يضرب العديد من الجزر جنوب شرقي الكاريبي، ترافقه أمطار غزيرة ورياح مدمرة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/wp9wcoNVBq
🔵 لقطات من الأقمار الصناعية، نشرها المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تظهر إعصار "بيريل" وهو يندفع نحو جامايكا، حيث يتحول إلى إعصار قياسي من الدرجة الخامسة، بعد اجتياحه عدة جزر في جنوب شرق البحر… pic.twitter.com/aaBKCdnPLb
— قناة الحرة (@alhurranews) July 2, 2024
🔵 لقطات من الأقمار الصناعية، نشرها المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تظهر إعصار "بيريل" وهو يندفع نحو جامايكا، حيث يتحول إلى إعصار قياسي من الدرجة الخامسة، بعد اجتياحه عدة جزر في جنوب شرق البحر… pic.twitter.com/aaBKCdnPLb