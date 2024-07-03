معربا عن رضاه على التقدم الاقتصادي.. زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، ودعا إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل.وجرت عملية التفتيش يوم الثلاثاء، بعد يوم من اختتام كوريا الشمالية الاجتماع العام للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري الذي دام 4 أيام، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.وزار كيم، برفقة مسؤولين في الحزب، مؤسسة صناعية دفاعية، قالت كوريا الشمالية إنها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".وفي وقت لاحق من اليوم، زار كيم أيضا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى.وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب كيم عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.