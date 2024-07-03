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عربي-دولي

الديمقراطيون قلقون.. دعوة لانسحاب بايدن وتساؤلات عن وضعه الصحي

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:39
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طرحت شخصيات بارزة من معسكر الديمقراطيين، أمس الثلاثاء، تساؤلات علنية حول الحالة الصحية للرئيس الأميركي جو بايدن وصولاً إلى حد صدور أول دعوة علنية لانسحابه من السباق الرئاسي.

وكتب البرلماني الديمقراطي ممثل ولاية تكساس لويد دوغيت في بيان لوسائل الإعلام الأميركية: "آمل أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالانسحاب. أدعوه بكل احترام للقيام بذلك". وأضاف "يجب ألا يسلمنا إلى ترامب عام 2024".
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واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، أنه من "المشروع" التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن بعد المناظرة.

وقالت بيلوسي التي لا تزال تحظى بنفوذ واسع داخل حزبها، على قناة MSNBC: "أعتقد أنه من المشروع أن نتساءل ما إذا كان هذا فصلاً فقط أو أنها حالة دائمة".

كانت بالطبع تشير إلى المناظرة الكارثية التي خاضها جو بايدن في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

منذ ذلك الحين، بدا كوادر الحزب مترددين وربما يعطون بايدن فرصة لكي يهدّئ فعلياً القلق عبر عقد مؤتمر صحافي بدون ملقن أو إجراء مقابلة طويلة، لكنه لم يقم بذلك حتى الآن، إلا أن صبر الديمقراطيين بدأ ينفد على ما يبدو.

وقال عضو مجلس النواب مايك كويغلي وهو ديمقراطي عن إيلينوي (شمال) الثلاثاء لشبكة "سي إن إن": "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن أنها لم تكن مجرد ليلة مروعة".

استطلاع رأي
وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، أن 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في تشرين الثاني مع مرشح آخر غير جو بايدن ما عزز قلق الديمقراطيين بشكل إضافي.

ونال ترامب 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في نيسان.

وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع أفضل حيث نالت 45% مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.

وسيواجه مرشحون ديمقراطيون محتملون آخرون، وبعضهم غير معروف للعموم، دونالد ترامب بنتائج مماثلة لتلك التي حصل عليها الرئيس الحالي رغم أنهم غير معروفين، مثل حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم ووزير النقل بيت بوتيجيج أو حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر. (العربية)


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