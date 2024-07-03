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عربي-دولي

من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 05:15
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قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء عبدالمجيد صقر إلى فريق أول.
 
كما قام السيسي بتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

وتولي صقر منصب محافظ السويس في أيلول عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد وزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية ثم نائب رئيس الإدارة.
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وصقر حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية، والبكالوريس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

كان في الحرس الجمهوري خلال ثورة 30 حزيران 2013 مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع.

ويعرف عنه انضباطه الشديد ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والقوة. (العربية)
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