بالأسماء.. من هم وزراء الحكومة المصرية الجديدة؟





ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها.

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وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة. أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين، الأربعاء، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها.وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة.

وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:



- الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

- كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة

- خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان

- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

- عدنان فنجري وزيرا للعدل

- سامح الحفني وزيرا للطيران

- شريف الشربيني وزيرا للإسكان

- أحمد كجوك وزيرا للمالية

- شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

- أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

- مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

- محمد جبران وزيرا للعمل

- أحمد هنو وزيرا للثقافة

- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

- شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار

- محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

- محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

- رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

- عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

- علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

- أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي

- هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري

كما تقرر تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات



- مارغريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن

- عمرو محمد قنديل نائبا لوزير الصحة

- محمد ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

- عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

- أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

- حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

- شريف الكيلاني نائبا لوزير المالية

- نهاد شاهين نائبا لوزير النقل

- ماجد عبدالحميد نائبا لوزير النقل

- يمنى البحار نائبا لوزير السياحة والآثار

- وجدي عبدالحكيم نائبا لوزير النقل

- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدني

- غادة مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات

- رأفت عبدالعزيز فهمي نائبا لوزير الاتصالات

- سيد إسماعيل علي نائبا لوزير الإسكان

- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة

- أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

- وليد حسين أبو المجد نائبا لوزير التموين

وفي السياق، تم إعلان تعيين عدد من المحافظين الجدد ونوابهم



- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية

- اللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد

- جاكلين عازر محافظا للبحيرة

- اللواء هشام أبو النصر محافظا لأسيوط

- أيمن إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

- اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

- أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم

- عمر عثمان نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد

- أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية

- لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية

- حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ البحيرة

- عمرو مجدي البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ

- أحمد عصام الدين موسى نائبا لمحافظ الإسماعيلية

- عبد الله رمضان توفيق نائبا لمحافظ السويس

- عاصم عبد الغفار سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء

- عمرو حلمي لاشين نائبا لمحافظ أسوان

- ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر

- إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء

- حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد (سكاي نيوز عربية)