28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو تطرد موظفا في السفارة الرومانية.. ما السبب؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم استدعاء السفير الروماني لدى موسكو كريستيان إستراتي إلى وزارة الخارجية الروسية وتسليمه مذكرة حول قرار طرد موظف بالبعثة الدبلوماسية الرومانية كرد فعل على إجراءات رومانية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن إعلان أحد موظفي السفارة "شخصا غير مرغوب فيه" يأتي ردا على قرار غير مبرر اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان دبلوماسيا بالسفارة الروسية ببوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".
Advertisement
وقد أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، 24 أيار الماضي، طرد دبلوماسي من السفارة الروسية لقيامه بما زعمت أنه "أعمال تتناقض مع أحكام فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
ورفضت السفارة الروسية في بوخارست الاتهامات الموجهة إلى موظفها ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وحذرت موسكو من أنها سترد على هذا الإجراء من الجانب الروماني. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:41 | 2024-07-03
03/07/2024 12:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
13:53 | 2024-07-02
02/07/2024 01:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:32 | 2024-07-03
تقرير يتحدّث عن احتمال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. والبيت الأبيض ينفي
12:01 | 2024-07-03
مقابلة "غريبة".. رئيس وزراء بريطانيا وأكثر أم موشومة بزيّ سباحة معاً في الاستوديو (صورة)
11:48 | 2024-07-03
تعيينات جديدة في مصر.. وهذا ما تقرر بشأن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين
11:30 | 2024-07-03
في أول خطاب له.. رئيس الوزراء الهولندي يتعهد بوقف الهجرة
11:06 | 2024-07-03
معلومات عن "أبو نعمة" قياديّ "حزب الله".. ماذا قالت إسرائيل عنه؟
11:00 | 2024-07-03
من أيّ مسافات يشنّ "حزب الله" هجماته على المواقع الإسرائيليّة؟
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
03/07/2024 20:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
03/07/2024 20:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
03/07/2024 20:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24