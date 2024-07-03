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عربي-دولي

موسكو تطرد موظفا في السفارة الرومانية.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:15
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تم استدعاء السفير الروماني لدى موسكو كريستيان إستراتي إلى وزارة الخارجية الروسية وتسليمه مذكرة حول قرار طرد موظف بالبعثة الدبلوماسية الرومانية كرد فعل على إجراءات رومانية.
 
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن إعلان أحد موظفي السفارة "شخصا غير مرغوب فيه" يأتي ردا على قرار غير مبرر اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان دبلوماسيا بالسفارة الروسية ببوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".
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وقد أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، 24 أيار الماضي، طرد دبلوماسي من السفارة الروسية لقيامه بما زعمت أنه "أعمال تتناقض مع أحكام فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

ورفضت السفارة الروسية في بوخارست الاتهامات الموجهة إلى موظفها ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وحذرت موسكو من أنها سترد على هذا الإجراء من الجانب الروماني. (روسيا اليوم) 
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