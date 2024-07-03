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عربي-دولي

بسبب "هجمات".. دولة تتخذ قراراً بـ"حظر النقاب"!

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:49
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أفتت السلطات الدينية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة بشمال القوقاز في روسيا، الأربعاء، بمنع النساء بشكل مؤقت من وضع النقاب الذي يغطي كامل الوجه، وذلك بعد هجمات متزامنة استهدفت دور عبادة مسيحية ويهودية أسفرت عن مقتل 22 شخصا الشهر الماضي.
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وفي بيان نُشر عبر تطبيق تليغرام، قال مجلس الإفتاء في داغستان إنه قرر حظر النقاب "مؤقتا" بناء على التماس من وزارة الشؤون الدينية الروسية.

وأفادت تقارير بعد الهجمات التي وقعت في 23 حزيران بأن أحد المسلحين كان يخطط للفرار واضعا النقاب.

وقال مجلس الإفتاء، الذي يمثل مسلمي داغستان، إن الحظر سيطبق "حتى يتم القضاء على التهديدات المحددة وإصدار فتوى جديدة".

وتحظر قوانين في العديد من الدول الأوروبية ودول كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا وضع النقاب.

وخلّفت الهجمات 22 قتيلاً، معظمهم من عناصر الشرطة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الاثنين الماضي زعيم المنطقة الواقعة في القوقاز الروسي، بعد مرور أكثر من أسبوع على الأحداث.

وفي 23 حزيران، هاجم مسلحون هذه المواقع الدينية ونقطة تفتيش للشرطة في وقت متزامن في محج قلعة عاصمة داغستان وفي مدينة ديربنت الساحلية، ولم تتبنّ أيّ جهة الهجمات بعد.

وقال الزعيم سيرغي مليكوف: "للأسف الشديد، قُتل 22 شخصاً نتيجة الهجمات الإرهابية"، مضيفاً أنهم 17 عنصرا من الشرطة وخمسة مدنيين.

وأتت سلسلة الهجمات بعد 3 أشهر من الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو الذي تبنّاه تنظيم الدولة، وأسفر عن مقتل 145 شخصاً.

ولم تُعلن سوى تفاصيل قليلة حول هويات المهاجمين ودوافعهم في داغستان، وهي منطقة غير مستقرة ذات غالبية مسلمة. 
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