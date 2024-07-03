28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إذا تنحى بايدن.. من سيكون بديله؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن 7 مصادر من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن ومن البيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية، مطلعة على مناقشات جارية، كشفت إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس، هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار.
Advertisement
وأثار أداء بايدن المتخبط وغير المتماسك أحيانا في المناظرة الأولى أمام منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بسبب مخاوف من أنه قد لا يكون لائقا بالشكل الكافي لولاية ثانية، وسط دعوات من زعماء حزبه للتنحي.
وطرح بعض الديمقراطيين البارزين بدائل لبايدن إلى جانب هاريس.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن محاولة تجنب هاريس "شبه مستحيلة".
وأوضحت المصادر أن اختيار هاريس، البالغة 59 عاما، مرشحة للحزب يعني أن التبرعات التي جمعتها حملة بايدن والبنية التحتية للحملة ستؤول لها.
وأشارت إلى أن هاريس تتمتع أيضا بأكبر صيت مقارنة بكافة البدائل، وبأكبر نسبة تأييد في استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين الذين يمكن اعتبارهم مرشحين بشكل جاد.
ورفض مساعدو هاريس أي حديث عن بطاقة للحزب الديمقراطي لا تشمل كلا من بايدن ونائبته.
وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن "نائبة الرئيس هاريس تتطلع إلى ولاية ثانية مع الرئيس جو بايدن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:41 | 2024-07-03
03/07/2024 12:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
13:53 | 2024-07-02
02/07/2024 01:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:32 | 2024-07-03
تقرير يتحدّث عن احتمال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. والبيت الأبيض ينفي
12:01 | 2024-07-03
مقابلة "غريبة".. رئيس وزراء بريطانيا وأكثر أم موشومة بزيّ سباحة معاً في الاستوديو (صورة)
11:48 | 2024-07-03
تعيينات جديدة في مصر.. وهذا ما تقرر بشأن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين
11:30 | 2024-07-03
في أول خطاب له.. رئيس الوزراء الهولندي يتعهد بوقف الهجرة
11:06 | 2024-07-03
معلومات عن "أبو نعمة" قياديّ "حزب الله".. ماذا قالت إسرائيل عنه؟
11:00 | 2024-07-03
من أيّ مسافات يشنّ "حزب الله" هجماته على المواقع الإسرائيليّة؟
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
03/07/2024 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
03/07/2024 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
03/07/2024 20:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24