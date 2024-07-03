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إقتصاد

العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 6.43 مليار دولار

Lebanon 24
03-07-2024 | 08:30
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ارتفع العجز التجاري في تركيا خلال شهر حزيران بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، فقد بلغ العجز التجاري 6.43 مليار دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات. (سكاي نيوز)
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