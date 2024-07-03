في أول خطاب له.. رئيس الوزراء الهولندي يتعهد بوقف الهجرة

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تعهّد رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك سخوف، اليوم الأربعاء، بالعمل بجد للحد من الهجرة.وقال سخوف في أول خطاب له أمام البرلمان، إن أحد الأهداف الرئيسية لحكومته هو الحد من الهجرة، مضيفا أن "أكبر هذه المخاوف هو طلب اللجوء والهجرة، هذا هو جوهر الأمر، بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه".كما لفت سخوف إلى أن "الهجرة تضع ضغوطا كبيرة على الخدمات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وأعداد طلبات اللجوء والهجرة مرتفعة وكذلك الضغوط على المجتمع".