تعيينات جديدة في مصر.. وهذا ما تقرر بشأن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء، قرارا بتعيين وزير الدفاع المصري السابق محمد أحمد زكي مساعدا له لشؤون الدفاع.كما عيّن الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.وقرر أيضاً تعيين عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديرا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي، مستشارا للإعلام، وتعيين هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.