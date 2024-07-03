عملية طعن في كرمئيل.. هذه هوية المنفذ والقتيل

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ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب شخص آخر، في عملية طعن بمركز تسوق في كرمئيل شمالي إسرائيل، اليوم الأربعاء، وإن منفذ الهجوم قتل بعد إطلاق النار عليه.بدورها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن القتيل هو ألكسندر ياكيمينسكي (19 عاما)، وهو رقيب في الجيش الإسرائيلي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن المتهم بتنفيذ الهجوم يدعى جواد ربيع من بلدة نحف الإسرائيلية، التي يعيش فيها كثيرون من الأقلية العربية.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الجهاد وصفت الهجوم بأنه عملية بطولية، في منشور على "تلغرام".