ليبيا.. جهاز أمني ينفي تورطه في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة

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نفى جهاز المخابرات الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، الاتهامات بشأن تورّطه في قضية محاولة اغتيال مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد المجيد مليقطة.وشدد الجهاز في بيانه على أن دوره الأساسي يتمثل في حماية الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة وكشف العمليات الإرهابية والمخططات التخريبية بالتعاون مع جهاز الأمن القومي الليبي.وأكد أنه لم يوظف أحدا بعقود رسمية منذ تأسيسه في عام 2011، وأن المتهمين في قضية اغتيال مليقطة ينتمون إلى المنطقة الغربية وليسوا تابعين للجهاز.وأضاف أن الجهاز لا يخضع لأي ضغوط شخصية أو خارجية في تنفيذ مهامه وأن جميع أعماله تتم بتنسيق تام مع مكتب النائب العام، حيث تجري التحقيقات لتقديم المتورطين إلى العدالة.وفي ختام البيان، جدد الجهاز التزامه بحماية الأمن القومي لليبيا ومواطنيها محذرا من أن الأيام القادمة ستكون صعبة على أعداء الوطن.