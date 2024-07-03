ليبرمان: يجب استخدام التدابير غير التقليدية ضد التهديد النووي الإيراني

إعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم الاربعاء، أنه لا يوجد خيار سوى استخدام التدابير غير التقليدية ضد التهديد النووي الإيراني.







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وتابع: "علينا أن نوقف سياسة الغموض ويجب أن تكون اللغة المطروحة على الطاولة واضحة.. ما هو مطروح على الطاولة هو مستقبل هذا الشعب ومستقبل إسرائيل".



وقال ليبرمان خلال مقابلة صحفية إنه "حان الوقت لوقف الغموض وأنه ليس هناك وقت للإجراءات التقليدية".وتابع: "علينا أن نوقف سياسة الغموض ويجب أن تكون اللغة المطروحة على الطاولة واضحة.. ما هو مطروح على الطاولة هو مستقبل هذا الشعب ومستقبل إسرائيل".

وعن الحرب في غزة والجبهة الشمالية، أشار ليبرمان إلى أن الحرب الحقيقية التي تدور رحاها هي في حكومة الحرب.



وتابع: "داخل غزة نرى خلطا وفي الشمال نرى الاستسلام والإذلال، والحرب الوحيدة الدائرة هي داخل حكومة الحرب بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء والعكس، بين غانتس ونتنياهو والعكس صحيح".



