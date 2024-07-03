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أردوغان لا يمكنه لعب دور الوسيط.. موسكو ترفض وساطة تركيا في الحرب الأوكرانية

Lebanon 24
03-07-2024 | 23:15
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قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن تساعد أنقرة في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، لكن المتحدث باسم بوتين قال إن أردوغان لا يمكنه لعب دور الوسيط في الصراع المستمر منذ 28 شهرا.
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ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله خلال حديثه مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى سلام عادل يلائم الجانبين.

لكن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين استبعد اضطلاع الزعيم التركي بأي دور كوسيط.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "لا، هذا غير ممكن" وذلك ردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية روسية عن احتمال اضطلاع أردوغان بمثل هذا الدور.

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء الروسية سبب معارضة الكرملين مشاركة أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية إن الزعيمين ناقشا أيضا الحرب في غزة وسبل إنهاء الصراع في سوريا.

وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي العسكري الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وخلافا لزعماء الحلف الآخرين الذين فرضوا عقوبات على حكومة بوتين، حاول أردوغان الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا طوال الصراع.

ولعبت تركيا دورا رئيسيا في تنفيذ اتفاق يضمن شحنا آمن للحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، وظل الاتفاق ساري المفعول لمدة عام.(سكاي نيوز)


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