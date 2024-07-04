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في لواء جفعاتي.. الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل نقيب في غزة

Lebanon 24
04-07-2024 | 02:40
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل النقيب في كتيبة "روتيم" التابعة للواء "جفعاتي"، روي ميلر، (21 عاما)، أثناء القتال في شمالي قطاع غزة.

كما أصيب في نفس المعركة ضابط وجندي آخر من كتيبة روتيم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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وأفاد الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء بمقتل قائد فريق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع النقيب إيلي إليشا لوغاسي، (21 عاما)، بصاروخ مضاد للدبابات في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأصيب 3 جنود آخرين من الكتيبة بجروح خطيرة في الحادث، وقد تم إخطار عائلاتهم.

وبحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت"، منذ بداية الحرب، قُتل 677 جنديا إسرائيليا، 323 منهم منذ بدء العمليات البرية في غزة.(سكاي نيوز)

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