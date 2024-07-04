انفجار غامض يهز شركة أميركية شهيرة لتصنيع الأسلحة

هز انفجار غامض، منشأة جنرال ديناميكس الشهيرة للذخائر والأنظمة التكتيكية في كامدن بولاية أركنساس الأميركية.

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ووقع الانفجار الذي أدى إلى حريق في المصنع المتخصص في صناعة الذخائر والصواريخ ومواد البايروتكنيكس لشركة جنرال داينامكس، صباح اليوم.كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، ألسنة اللهب وهي تتصاعد من موقع المصنع، وكأنها انفجارات متتالية وسط جهود من طائرات هليكوبتر لإطفاء النيران.وأصدرت الشركة بيانًا صحافيًا بشأن الحادث جاء فيه: "في الساعة 8:15 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة اليوم، وقع حادث في مصنع جنرال ديناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية في كامدن، أركنساس. ويمكننا تأكيد أن الحادث أسفر عن إصابتين على الأقل وشخص واحد مفقود".لكنها لم توضح أسباب وطبيعة الانفجار.من أهم شركات الأسلحة الأميركيةومصنع الأسلحة الذي تبلغ مساحته 880 ألف قدم مربع، يقع على بعد حوالي 86 ميلاً جنوب ليتل روك، وهو مصنع متطور للإنتاج عالي السرعة للأسلحة، بما في ذلك "صاروخ هيدرا-70 مقاس 2.75 بوصة، وصواريخ هيلفاير وجافيلين، ونظام الشحنة المدفعية المعياري وذخائر الهاون المختلفة" بحسب موقع الشركة.يذكر أن جنرال دايناميكس تعد من أهم شركات الأسلحة الأميركية التي تلقب بـ"الخمسة الكبار" عالميا، وتضم جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن وبوينغ ونورثروب جرومان ورايثيون.أما منتجات البايروتكنيكس Pyrotechnics فهي التي تستخدم للصواعق، أي المواد التفجير في الألعاب النارية ومختلف الذخائر والأسلحة.