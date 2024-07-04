"فيروس" يُهاجم الإسرائيليين.. ووزارة الصحة تكشف عن 11 وفاة!

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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشخيص 153 حالة إصابة بحمى غرب النيل في المنطقة الوسطى من إسرائيل، مؤكدة وفاة 11 شخصا بسبب المرض.وحمّى غرب النيل هو مرض فيروسي ينتشر بواسطة البعوض.وبحسب نتائج المراقبة، طلبت وزارتا حماية البيئة والصحة من المواطنين حماية أنفسهم من البعوض من خلال اتباع الإرشادات الصادرة للمساعدة في الجهود الوطنية للحد من خطر البعوض.ولتجنب لدغات البعوض ومخاطره، أوصت الوزارتان بتجفيف مصادر المياه الراكدة التي قد تشكل موطنا للبعوض.وتتمثل أعراض فيروس غرب النيل في الحمى والصداع والغثيان والقئ وتورم الغدد اللمفاوية بالإضافة إلى طفح جلدي في بعض الأحيان.ويعتبر توقيت الإصابة بفيروس حمى غرب النيل هو ما بين شهر تموز إلى شهر أيلول ، وتزداد حالات إصابة الأفراد بهذا الفيروس للأفراد الذين يعملون في الأماكن المفتوحة بعيداً عن المكاتب والأماكن المغلقة بشكل عام.قد يسبب هذا الفيروس مرضاً عصبياً خطيراً عند البشر، لكن 80 بالمئة من الحالات تتم دون ظهور أي أعراض.(سكاي نيوز)