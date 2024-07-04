البريطانيون على استعداد لمنح فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر.. فمن هو؟





وتشير التوقعات إلى أن حزب المحافظين يتجه نحو أسوأ هزيمة له في تاريخه. وبحسب الخبراء، فإن البلاد قد تطوي اليوم صفحة تاريخية، بينما يتوقع أن يُلحق حزب العمال من يسار الوسط هزيمة فادحة بالمحافظين الذين يتولون السلطة منذ أربعة عشر عاما، ويبدو أن البريطانيين الذي مروا بمنعطفات عدة وعاشوا سنوات صعبة مؤخرا، باتوا حاليا يتطلعون نحو التغيير، ومنح فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، فمن هو؟

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كير ستارمر هو سياسي ومحامي بريطاني من مواليد 1962. هو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي وعمل سابقا مديرا للنيابات العامة. يواصل الناخبون في بريطانيا اليوم الخميس، التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.وتشير التوقعات إلى أن حزب المحافظين يتجه نحو أسوأ هزيمة له في تاريخه. وبحسب الخبراء، فإن البلاد قد تطوي اليوم صفحة تاريخية، بينما يتوقع أن يُلحق حزب العمال من يسار الوسط هزيمة فادحة بالمحافظين الذين يتولون السلطة منذ أربعة عشر عاما، ويبدو أن البريطانيين الذي مروا بمنعطفات عدة وعاشوا سنوات صعبة مؤخرا، باتوا حاليا يتطلعون نحو التغيير، ومنح فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، فمن هو؟كير ستارمر هو سياسي ومحامي بريطاني من مواليد 1962. هو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي وعمل سابقا مديرا للنيابات العامة.

شغل منصب المدعي العام قبل أن ينتخب نائبا قبل تسع سنوات. ويفترض أن يصبح رئيسا للوزراء، لأن هذا المنصب يتولاه عادة رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.

هذا وسيختار الناخبون البريطانيون 650 نائبا، في الانتخابات التشريعية عبر التصويت في واحدة من أصل 650 دائرة انتخابية منتشرة في إنكلترا، وإسكتلندا وويلز، وإيرلندا الشمالية.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته "مؤسسة يوغوف" فوز حزب العمال بـ 431 مقعدًا، مقابل 102 فقط للمحافظين. (سكاي نيوز)