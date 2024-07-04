متى موعد زيارة رئيس الوزراء الهندي روسيا؟

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أعلن الكرملين أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سيزور روسيا خلال يومي 8 و9 من تموز الجاري.وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند، سيبحثان آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الراهنة المطروحة على الأجندة الدولية والإقليمية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تريبيون" نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم برحلة ليوم واحد إلى موسكو في 8 تموز.وكتبت الصحيفة: "تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها ستجرى في أعقاب تولي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة في آذار الماضي".وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، أن بلاده تعد لقمة جديدة مع روسيا على أعلى مستوى.