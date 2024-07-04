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عربي-دولي

أردوغان: أنقاض غزة تمثل ركام النظام الدولي

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:09
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأنقاض التي قتل تحتها أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني وأصيب قرابة 90 ألف آخرين هي ركام النظام الدولي الذي فقد شرعيته.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال جلسة موسعة للقمة 24 لدول مجموعة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانا.
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وأشار أردوغان إلى أن قرابة 40 ألف إنسان بريء قتلوا في الهجمات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.

وأكد ضرورة إيقاف إسرائيل وإجبارها على قبول وقف إطلاق النار من أجل إنهاء هذا الدمار، مضيفًا: "ولهذا يجب استمرار الضغط وزيادته على حكومتها".

ولفت إلى أن هناك دول ذات مبدأ ترفع صوتها من أجل العدالة العالمية بكل إخلاص وجد، دون الوقوع بالتشاؤم في مواجهة كل هذه الأزمات التي يواجهها النظام الدولي.

وتطرق إلى أن تركيا تلفت الانتباه باستمرار إلى نقاط الضعف التي تعتري النظام الدولي الحالي.

وشدد أن تركيا تعمل رغم كل العقبات على بناء نظام دولي فعال وشامل يحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار. (الأناضول)
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