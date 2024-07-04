توقيف مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية.. ما هي تهمته؟

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أوقفت الشرطة التونسية أمين عام حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بشبهة فساد مالي.وألقت الشرطة القبض على المرايحي، المعروف بانتقاده لسياسة الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي.