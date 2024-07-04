الحوثي: هجوم أميركي بريطاني على محافظة حجة غربي اليمن

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قالت جماعة الحوثي، الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارتين على محافظة حجة غربي اليمن، فيما لم يصدر أي تعليق على الفور من واشنطن أو لندن.وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل عبر تلغرام: أن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص، في مديرية ميدي، التابعة لحجة".ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف فيما، لم يصدر تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الخصوص. (الاناضول)