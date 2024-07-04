روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإقامة حوار وطني بالسودان

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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني حسين عوض الذي يجري زيارة خاصة إلى موسكو سبل الحل السريع للأزمة العسكرية والسياسية في البلاد.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على تطور الوضع في السودان، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل مبكر للأزمة العسكرية والسياسية في هذا البلد".وأضافت الوزارة: "أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم للوقف العاجل لإطلاق النار وإقامة حوار وطني مستدام بما يخدم ضمان وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها".كما أشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا بعض القضايا العملية لمواصلة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه بين روسيا والسودان، والتي تتسم بالودية.وكان قد أكد الجانب الروسي موقفه بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنشاء قوة عسكرية مشتركة. (روسيا اليوم)