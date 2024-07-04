موريتانيا ... العثور على جثث 87 مهاجرا وإنقاذ 36 غرب البلاد

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(الاناضول)

عثرت السلطات الأمنية الموريتانية، الخميس، على جثث 87 مهاجرا غير نظامي بالقرب من شواطئ مدينة انجاكو، أقصى جنوب غرب البلاد.وقالت وسائل إعلام محلية بينها موقع "الأخبار" (خاص) إن قاربا كان يقل نحو 184 مهاجرا غير نظامي غرق قرب انجاكو.ووفق المصدر نفسه، تم العثور على جثث 87 مهاجرا، بينما تم انتشال 36 ناجيا من الحادث، إلى غاية عصر الخميس.وتواصل السلطات البحث عن عدد من المفقودين ممن كانوا على متن القارب الغارق.وحسب المصدر، فإن المهاجرين ممن كانوا على متن القارب معظمهم من جنسية سنغالية، ومن بينهم مهاجرون يحملون جنسيات دول إفريقية أخرى.ووصل والي ولاية سينلوي السنغالية عاليون بدرا صمبا، رفقة وفد من مساعديه، إلى موريتانيا للاطلاع على تفاصيل بشأن الحادث، ومباشرة إجراءات استلام ركاب القارب السنغاليين.