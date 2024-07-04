مشاهد مُرعبة.. حرائق كاليفورنيا تخرج عن السيطرة (صور)

تواصل فرق الإطفاء الأميركية جهودها من أجل إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في مختلف أنحاء ولاية كاليفورنيا، مع انتشار الحرائق في 12 منطقة مختلفة، ممّا استدعى إجلاء آلاف السكّان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية، الأربعاء.

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واندلع الحريق الأول في منطقة تومسون، الثلاثاء، على بعد 70 ميلًا من ساكرامنتو القريبة من مدينة أوروفيل، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة من على مسافات بعيدة فور اندلاع الحريق.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن حريقًا جديدًا اندلع في منطقة سيمي فالي المكتظة بالسكان، دفع رجال الحماية المدنية إلى إجلاء السكان إلى مراكز الإجلاء، مضيفة أنه يوجد "صعوبات حقيقية" في إخماد الحرائق على الجانب الشمالي للولاية بسبب الرياح ومستويات الرطوبة المنخفضة.

وقالت السلطات إنّها أمرت حوالى 13 ألف شخص بإخلاء مناطق سكنهم بعدما التهمت النيران المستعرة منذ يوم الثلاثاء بالقرب من أوروفيل أكثر من 1400 هكتار من المساحات الخضراء.