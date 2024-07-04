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عربي-دولي

منح الجنسية السعودية لعلماء وباحثين ومتميزين في عدة مجالات

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:35
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صدرت موافقة ملكية سعودية بمنح الجنسية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

جاء القرار في ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.
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وتأتي هذه الخطوة امتداداً لاهتمام السعودية باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في البلاد، حيث سبق أن صدرت الموافقة على منح الجنسية لعدد من المتميزين في هذه المجالات عام 2021. (الشرق الأوسط)
 
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