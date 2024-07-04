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بايدن يعترف: لقد فشلت أمام ترامب!

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:54
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اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بفشله في المناظرة مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وقال بايدن في حديث للمذيع إيرل إنغرام، يوم الخميس: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".

وفي وقت سابق كان بايدن يرجع أداءه الضعيف في المناظرة إلى الإرهاق بعد عدة زيارات لأوروبا قام بها خلال الفترة الأخيرة. (روسيا اليوم)
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