بايدن يعترف: لقد فشلت أمام ترامب!

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اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بفشله في المناظرة مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.وقال بايدن في حديث للمذيع إيرل إنغرام، يوم الخميس: "الحقيقة أنني فشلت. ارتكبت خطأ".وفي وقت سابق كان بايدن يرجع أداءه الضعيف في المناظرة إلى الإرهاق بعد عدة زيارات لأوروبا قام بها خلال الفترة الأخيرة. (روسيا اليوم)