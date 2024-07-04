صنّف ضمن "الفئة الثالثة".. الإعصار "بيريل" يستعيد قوته

أفاد المركز الأميركي للأعاصير، أن الإعصار "بيريل" استعاد قوته ليُصنّف من ضمن "إعصار من الفئة الثالثة" خلال اقترابه من شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك.



وقال المركز إن الإعصار كان يقع حوالي 160 ميلا (260 كلم) شرق-جنوبي شرق بلدة تولوم في شبه الجزيرة المكسيكية عندما بدأت قوته في ازدياد لتصل سرعة الرياح إلى 115 ميلا/الساعة (185 كلم/الساعة).

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