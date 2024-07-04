Advertisement

عربي-دولي

صنّف ضمن "الفئة الثالثة".. الإعصار "بيريل" يستعيد قوته

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1219324-638557593023522451.jpeg
Doc-P-1219324-638557593023522451.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المركز الأميركي للأعاصير، أن الإعصار "بيريل" استعاد قوته ليُصنّف من ضمن "إعصار من الفئة الثالثة" خلال اقترابه من شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك. 

وقال المركز إن الإعصار كان يقع حوالي 160 ميلا (260 كلم) شرق-جنوبي شرق بلدة تولوم في شبه الجزيرة المكسيكية عندما بدأت قوته في ازدياد لتصل سرعة الرياح إلى 115 ميلا/الساعة (185 كلم/الساعة).
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-07-05
04:28 | 2024-07-05
04:26 | 2024-07-05
04:25 | 2024-07-05
04:07 | 2024-07-05
03:46 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24