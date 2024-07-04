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الرئيس الموريتاني يفوز بولاية ثانية

Lebanon 24
04-07-2024 | 23:55
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أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الخميس، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرى الاقتراع فيها السبت الماضي. مؤكدا فوز الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكر المجلس بعد مداولته النتائج المعلنة من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات مبررا ذلك بصحة المحاضر وعدم توصله لأي طعون حولها من قبل المرشحين. 
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وأشار المجلس الدستوري إلى فوز الرئيس الحالي الغزواني، بولاية ثانية وذكر أنه حظي بنسبة تصويت بلغت 56 في المئة. 
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