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عربي-دولي

بعد الهزيمة.. رئيس الوزراء البريطاني يتجه الى الاستقالة

Lebanon 24
05-07-2024 | 04:26
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بعدما اعترف في أول ظهور له بالهزيمة، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته ريشي سوناك في بيان اليوم الجمعة إن الأخير سيدلي ببيان في مقر الحكومة في داوننغ ستريت في حوالي الساعة 0930 بتوقيت غرينتش.
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تقديم الاستقالة
وأضاف أن الاجتماع يأتي قبل لقاء مع الملك تشارلز لتقديم استقالته رسميا بعدما حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات.

كما جاء في البيان أن رئيس الوزراء المنتخب حديثا كير ستارمرسيلتقي الملك تشارلز في قصر بكنغهام قبل أن يلقي كلمة في داوننغ ستريت في حوالي الساعة 1120 بتوقيت غرينتش.

جاء هذا بعدما قال إنه يتحمل مسؤولية ذلك، بعد فوز ساحق لحزب العمال.
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