بعد خسارته الانتخابات.. سوناك يتعرض لسخرية مهينة (فيديو)

بعد وقت قصير من إطاحة حزب المحافظين من السلطة وفوز تاريخي لحزب العمال في بريطانيا، وقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضحية مزحة مهينة.

وبينما فقد سوناك دوره كرئيس للوزراء، مع استعداد زعيم حزب العمال كير ستارمر اتسلم المنصب، احتفظ زعيم حزب المحافظين بمقعده في ريتشموند ونورثاليرتون.



وأثناء إلقاء خطاب الشكر لناخبيه، مشى نيكو أوميلانا، منفذ المقالب على موقع YouTube، خلف سوناك وهو يحمل ورقة مكتوب عليها حرف "L" أي loser "خاسر".