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عربي-دولي

بعد خسارته الانتخابات.. سوناك يتعرض لسخرية مهينة (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:15
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بعد وقت قصير من إطاحة حزب المحافظين من السلطة وفوز تاريخي لحزب العمال في بريطانيا، وقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضحية مزحة مهينة.
وبينما فقد سوناك دوره كرئيس للوزراء، مع استعداد زعيم حزب العمال كير ستارمر اتسلم المنصب، احتفظ زعيم حزب المحافظين بمقعده في ريتشموند ونورثاليرتون.

وأثناء إلقاء خطاب الشكر لناخبيه، مشى نيكو أوميلانا، منفذ المقالب على موقع YouTube، خلف سوناك وهو يحمل ورقة مكتوب عليها حرف "L" أي loser "خاسر".
 
 
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وكتب أوميلانا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لديه 7.49 مليون متابع: "L ريشي (الخاسر)، لقد انتهى وقتك".

ووصف سوناك النتيجة الإجمالية للانتخابات العامة بأنها "حكم واقعي"، مضيفا: "هناك الكثير لنتعلمه، وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة". (روسيا اليوم)
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