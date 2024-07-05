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عملية عسكرية إسرائيلية في جنين.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:37
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أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية استشهاد 5 أشخاص في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن "عملية مكافحة إرهاب".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "5 قتلى جراء عدوان الاحتلال على جنين" موضحة أن 4 من القتلى رجال تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. أما القتيل الخامس فهو رجل في الرابعة والخمسين أصيب بالرصاص عندما كان على سطح منزله" بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
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وتفيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن 10 فلسطينيين استشهدوا في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويضاف إلى هذه الحصيلة طفل وامرأة قتلا، الإثنين، خلال توغل للجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم في شمال الضفة كذلك.

وذكرت وكالة وفا أن مسيّرة استهدفت، الجمعة، مخيم جنين لللاجئين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول" في غرب المدينة "قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي حيفا والناصرة".

وأفادت بأن "قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بعدة قذائف أنيرجا وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل".
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