29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عملية عسكرية إسرائيلية في جنين.. وسقوط شهداء
Lebanon 24
05-07-2024
|
05:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية استشهاد 5 أشخاص في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن "عملية مكافحة إرهاب".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "5 قتلى جراء عدوان الاحتلال على جنين" موضحة أن 4 من القتلى رجال تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. أما القتيل الخامس فهو رجل في الرابعة والخمسين أصيب بالرصاص عندما كان على سطح منزله" بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
Advertisement
وتفيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن 10 فلسطينيين استشهدوا في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة.
ويضاف إلى هذه الحصيلة طفل وامرأة قتلا، الإثنين، خلال توغل للجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم في شمال الضفة كذلك.
وذكرت وكالة وفا أن مسيّرة استهدفت، الجمعة، مخيم جنين لللاجئين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول" في غرب المدينة "قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي حيفا والناصرة".
وأفادت بأن "قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بعدة قذائف أنيرجا وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:56 | 2024-07-05
05/07/2024 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
15:08 | 2024-07-04
04/07/2024 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
01:45 | 2024-07-05
05/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة خانقة على اوتوستراد الناعمة.. اليكم السبب
Lebanon 24
زحمة خانقة على اوتوستراد الناعمة.. اليكم السبب
13:11 | 2024-07-04
04/07/2024 01:11:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في الجامعة الأميركية في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في الجامعة الأميركية في بيروت
08:51 | 2024-07-05
05/07/2024 08:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:20 | 2024-07-05
غزة.. "القسام" و"سرايا القدس" تعلنان قتل جنود واستهداف آليات إسرائيلية
12:00 | 2024-07-05
عن عملياته في لبنان.. بيان للجيش الإسرائيلي يكشف ماذا قصف
11:56 | 2024-07-05
رسمياً.. الرئاسة السورية تعلن وفاة لونا الشبل!
11:47 | 2024-07-05
ماذا تبلغ نصرالله مؤخراً؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
11:37 | 2024-07-05
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية مع حماس
11:17 | 2024-07-05
ما بعد الإنتخابات البريطانية.. كيف سيتعامل ستارمر مع ملفي غزة و أوكرانيا؟
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
05/07/2024 19:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 19:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 19:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24