كير ستارمر رئيساً للوزراء في بريطانيا: التغيير يبدأ فوراً

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عيّن ملك بريطانيا شارل الثالث بشكل رسمي، اليوم، زعيم "حزب العمال" كير ستارمر رئيسا للوزراء بعد اجتماع جرى بينهما في قصر باكينغهام.وفي أول كلمة له بعد تكليفه، تعهّد ستارمر بـ"إعادة"بناء بريطانيا وقال: " قبلت دعوة الملك بتشكيل الحكومة والتغيير يبدأ على الفور".وأضاف: "بلادنا صوتت بطريقة حاسمة للتغيير وعودة الحياة السياسية إلى الخدمة العامة".