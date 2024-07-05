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عربي-دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية مع حماس

Lebanon 24
05-07-2024 | 11:37
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طالبت أمهات أسرى إسرائيليين في غزة، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

جاء ذلك خلال مظاهرة "مسيرة صرخة الأمهات" التي نُظمت وسط تل أبيب، بمشاركة آلاف الإسرائيليين.
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وقال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في منشور على منصة "إكس"، إن أمهات مختطفين وحشود من الإسرائيليين تجمعوا ظهر اليوم (الجمعة) في ساحة باهيما بتل أبيب.

وأوضح أن الحشود "شاركت في وقفة (صرخة الأمهات) التي قادتها عشرات من أمهات المختطفين لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر على اختطاف أبنائهن من قبل حركة حماس في غزة".

وأشار المنتدى إلى أن المظاهرة "نُظمت لدعوة رئيس الوزراء إلى الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة، والتي ستعيد المختطفين الـ120 إلى وطنهم، لإعادة تأهيل الأحياء منهم، ودفن القتلى بشكل لائق في بلادهم".
وجاءت الوقفة الاحتجاجية على وقع قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة. (الأناضول)
 
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