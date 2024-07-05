وزير خارجية بريطانيا الجديد يكشف موقفه من الحرب على غزة

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دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه، اليوم (الجمعة).وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية، أمس (الخميس)، إنه «سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار (في غزة) والإفراج عن الرهائن».وأضاف: «سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة (الرئيس الأميركي) جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار».