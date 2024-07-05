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بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجمعة، مع الأمين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وقالت حماس، في بيان، "استقبل هنية وفدا من قيادة الجبهة الديمقراطية بقيادة أمينها العام فهد سليمان، حيث تم بحث التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بمعركة طوفان الأقصى وتداعياتها الاستراتيجية".وأوضحت أن الطرفين بحثا "تطورات المشهد السياسي والتفاوضي والجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء في كل من قطر ومصر لإنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني، وسبل التعامل معها، وما قدمته المقاومة من مرونة وإيجابية بهذا الصدد".وناقش الطرفان، وفقًا للبيان، "الوضع الفلسطيني الداخلي وسبل التحرك لإزالة العقبات أمام تحقيق وحدة شعبنا ومؤسساته الوطنية".وأشار البيان إلى تأكيد الطرفين على "تعزيز العمل الثنائي والوطني المشترك في اتجاهين، الأول مواجهة مخططات الاحتلال في الضفة والقطاع وإجهاضها وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا السياسية والإنسانية، والثاني وضع الرؤى المشتركة وخطط العمل الوطني على الصعيد الفلسطيني الداخلي". (الأناضول)