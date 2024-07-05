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عربي-دولي

صمود نوعي.. حماس لم تفقد قدراتها بعد

Lebanon 24
05-07-2024 | 14:06
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رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال حرب غزة الأخيرة، لم تفقد حركة حماس جاهزيتها العسكرية وقدراتها القتالية. فبالرغم من التدمير الذي حل ببعض البنية التحتية والقدرات العسكرية، استعادت حماس بسرعة بعض القدرات واستمرت في إظهار قدراتها العسكرية على نطاق واسع.
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هذا الأمر يؤكّد عليه الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي الذي قال إن تنفيذ كتائب القسام، عملية إغارة موسعة على مقر قيادة عمليات الاحتلال قرب حي تل السلطان، يمثل تطورا نوعيا غير مسبوق.

وأوضح الفلاحي، في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة، أن كتائب القسام تمكنت من التحول من الدفاع إلى الهجوم، مما يعكس تطورا مفصليا في إستراتيجية الهجوم المضاد.

وأشار الفلاحي إلى أنها قامت بعمليات نوعية خلال الأيام الثلاثة الماضية، تضمنت اشتباكات مباشرة بعد تدمير منازل، والآن تحولت إلى الهجوم المباشر على القوات الإسرائيلية في المنطقة، وهو تطور يتطلب قوة ضاربة قادرة على تنفيذ هذه العمليات، مما يدل على إمكانات المقاومة وقدراتها العالية.

وأضاف الفلاحي أن الغارة التي نفذتها كتائب القسام أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، وبدأت بقصف مكثف على موقع القيادة والسيطرة، ثم قامت مجموعات كبيرة من المقاومين بالهجوم من اتجاهات مختلفة لتشتيت الدفاعات الإسرائيلية، وأعقب ذلك قصف آخر لتغطية انسحاب القوات القسامية.

وأوضح الخبير العسكري أن عمليات المقاومة في قطاع غزة تنقسم إلى 3 أنواع: الكمائن، والغارات، والدوريات، مضيفا أن الغارات تُعتبر هجوما شاملا يستهدف تدمير هدف محدد أو الحصول على أسير، أو تنفيذ واجب خاص ضمن إستراتيجية تصاعدية للمعركة. (الجزيرة)
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